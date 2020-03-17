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"قرقاش": تضامن الإمارات مع إيران في أزمة كورونا يجسد قيم قيادتنا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:00 م
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أنور قرقاش
أنور قرقاش
الفجر
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قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، إن  تضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة تفشي فيروس كورونا يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها".


وقال "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية".

وتابع في التغريدة ذاتها، أن "التضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما امتد".


ولاقت المساعدات الإماراتية إلى إيران في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد إشادات دولية، على رأسها الشكر الذي وجهته منظمة الصحة العالمية.

وأمس الإثنين، أرسلت دولة الإمارات طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "إن الطائرتين اللتين أقلعتا من أبوظبي حملتا أكثر من 32 طنا من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية".  

وكانت تلك الرحلة هي الثانية  التي تسيرها دولة الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة.

فسبق ذلك أن نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية 7.5 طن من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران.

وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة، حيث تعد المدينة أكبر مركز لوجستي للخدمات الإنسانية ومواد الإغاثة عالميا.

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وكثفت الإمارات جهودها تنسيقا وتعاونا مع منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة للتحصين وتوجيه المواطنين.

فيما كان النجاح الأكبر في الوعي المجتمعي الكبير، والتآلف في الفكر بين القيادة والشعب؛ ما أسهم في محاصرة هذا الفيروس القاتل.
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كوروتا صحة عالمية تويتر ايران الامارات أنور قرقاش أزمة

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