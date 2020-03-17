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في عيد ميلاد دينا الشربيني.. ظهورها بشكل دائم في كل حفلات الهضبة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:28 م
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الهضبة ودينا الشربيني
الهضبة ودينا الشربيني
مي مرسي
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تحولت جميع حفلات الهضبة إثارة جدل لدى الجماهير بسبب وجود دينا الشربيني في جميع الحفلات والمناسبات الخاصة والعامة ويتداول الجمهور صور لهم سويا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعد كل حفل وكأنها أصبحت اللقطة الأكثر انتشارا في حفلات "الهضبة".

وظهرت دينا الشربيني لأول مرة في حفل اليونان للهضبة عند غنتئه لأغنية "أجمل عيون" والتي رقصت عليها دينا أثناء غنائه لها على المسرح وأيضا عند غنائه نفس الأغنية في حفل الساحل الشمالي.

وتحضر دينا الشربيني مع عمرو دياب حفل الزفاف الذي يحييه فقد انتشرلهم سابقا صور تجمعهم في إحدى حفلات الزفاف وهي ترتدي فستان اسود جرئ وشعر منسدل على كتفيها.

وحضرت دينا الشربيني مع عمرو دياب عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث تداولت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي صورهم معا في العزاء.

وقامت "الشربيني " بالحضور مع عمرو دياب بعد طرحه لألبومه "سهرانين" عند احيائه حفل مسرح المنارة بالقاهرة الذي أقيم قريبا وظهرت وسط الحضور.

واحتفلت دينا الشربيني أيضا بعيد الحب مع عمرو دياب وفاجئته في عيد ميلاده ولكن تعود الجمهور على وجودهم سويا وتداول صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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