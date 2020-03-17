نصائح ذهبية لكبار السن.. كيف تحمي نفسك من الكورونا؟

تواصل النقابة العامة للأطباء، توعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (19-COVID)، لافتة إلى خطورته، وحتمية الوقاية منه، والحفاظ على استمرار النظافة الشخصية.





وفي هذا السياق، استعرضت النقابة، 6 وسائل بشأن طُرق حماية كبار السن، في هذه الأيام، لمنع إصابتهم بالكورونا.





1- الحركة قدر الإمكان حتى لو في ذات المكان.

2- تذكر شرب المياه بكثرة.

3- تناول البروتين سواء حيواني أو نباتي.

4- تناول بعض الفيتامينات والمعادن التي تُحسن الحيوية والذاكرة، مثل بعض المنتجات التى تحتوي على عناصر A،C،E، والزنك.

5- التأكد من نسبة فيتامين D، والكالسيوم فى الجسم، والحرص على تناول الأطعمة التى تحتوى عليهما، مثل منتجات الألبان والبيض والعسل بأنواعه، والخضروات الورقية والمكسرات.

6- لأصحاب الأمراض المزمنة مراعاة قياسات الضغط والسكر باستمرار.





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كانت النقابة العامة للأطباء، خاطبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، لرفع قيمة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء، وهو 19 جنيهًا فقط.





وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، أن الأطباء وباقي فئات الفريق الطبي يعملون في مجابهة الأمراض لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوی، خاصة فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم، وبالطبع فإنهم الأكثر عُرضة للعدوى، بسبب تواجدهم الحتمي وسط المرضى لرعايتهم.





وأكدت أن الأطباء يؤدون واجبهم بإخلاص، تلبية لنداء الوطن، وبرًا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة والتي تصيب البعض منهم باصابات خطيرة ويلقي العديد منهم حتفه بسببها، وعلى الرغم من أن جهد الأطباء لا يُقدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم المهم سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والإنتماء لتقدير جهدهم باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه ضد مخاطر الأمراض والعدوى.





وقالت: إن قيمة بدل العدوى حاليًا تتراوح بين 19 و30 جنيهًا شهريًا فقط، وهذه القيمة المتدنية لم تطرأ عليها أي زيادة منذ خمسة وعشرين عاما تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات، فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۰۰ لسنة 1960، ثم صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم ۲۰۷۷ لسنة 1995.





زيادة المخصصات المالية





وتابعت: "الحكومة كانت أعلنت عن زيادة مخصصات موازنة الصحة في العام المالي القادم، وهو شيء جيد يساهم في تطوير المرافق الصحية وتوفير المستلزمات والأجهزة، كما يساهم في تحسين أجور الفريق الطبي مما سيعود على المواطن بتقديم رعاية طبية أفضل، وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ بانشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابی العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على: "ولمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص".



