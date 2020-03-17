Advertisements
Advertisements
Advertisements

نصائح ذهبية لكبار السن.. كيف تحمي نفسك من الكورونا؟

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
تواصل النقابة العامة للأطباء، توعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (19-COVID)، لافتة إلى خطورته، وحتمية الوقاية منه، والحفاظ على استمرار النظافة الشخصية.

وفي هذا السياق، استعرضت النقابة، 6 وسائل بشأن طُرق حماية كبار السن، في هذه الأيام، لمنع إصابتهم بالكورونا.

1- الحركة قدر الإمكان حتى لو في ذات المكان.
2- تذكر شرب المياه بكثرة.
3- تناول البروتين سواء حيواني أو نباتي.
4- تناول بعض الفيتامينات والمعادن التي تُحسن الحيوية والذاكرة، مثل بعض المنتجات التى تحتوي على عناصر A،C،E، والزنك.
5- التأكد من نسبة فيتامين D، والكالسيوم فى الجسم، والحرص على تناول الأطعمة التى تحتوى عليهما، مثل منتجات الألبان والبيض والعسل بأنواعه، والخضروات الورقية والمكسرات.
6- لأصحاب الأمراض المزمنة مراعاة قياسات الضغط والسكر باستمرار.

اقرأ أيضًا..

كانت النقابة العامة للأطباء، خاطبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، لرفع قيمة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء، وهو 19 جنيهًا فقط.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، أن الأطباء وباقي فئات الفريق الطبي يعملون في مجابهة الأمراض لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوی، خاصة فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم، وبالطبع فإنهم الأكثر عُرضة للعدوى، بسبب تواجدهم الحتمي وسط المرضى لرعايتهم.

وأكدت أن الأطباء يؤدون واجبهم بإخلاص، تلبية لنداء الوطن، وبرًا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة والتي تصيب البعض منهم باصابات خطيرة ويلقي العديد منهم حتفه بسببها، وعلى الرغم من أن جهد الأطباء لا يُقدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم المهم سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والإنتماء لتقدير جهدهم باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه ضد مخاطر الأمراض والعدوى.

وقالت: إن قيمة بدل العدوى حاليًا تتراوح بين 19 و30 جنيهًا شهريًا فقط، وهذه القيمة المتدنية لم تطرأ عليها أي زيادة منذ خمسة وعشرين عاما تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات، فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۰۰ لسنة 1960، ثم صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم ۲۰۷۷ لسنة 1995.

زيادة المخصصات المالية

وتابعت: "الحكومة كانت أعلنت عن زيادة مخصصات موازنة الصحة في العام المالي القادم، وهو شيء جيد يساهم في تطوير المرافق الصحية وتوفير المستلزمات والأجهزة، كما يساهم في تحسين أجور الفريق الطبي مما سيعود على المواطن بتقديم رعاية طبية أفضل، وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ بانشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابی العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على: "ولمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص".

وطالبت النقابة، الرئيس السيسي إصدار تعليمات للجهات المختصة نحو زيادة قيمة بدل العدوى لتتناسب مع الجهد المبذول في مكافحتها، ومقدار التعرض الحتمي لها، كما طلبت توجيه مجلس الوزراء لإصدار قرار بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيف تحمي نفسك من الكورونا كورونا الكورونا الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريحات من نقابة الأطباء بعد مخاطبة السيسي لزيادة بدل العدوى

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 7 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ ساعة و 17 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

السبت.. "الأطباء" تعقد مؤتمرا صحفيا لمساندة قضية بدل العدوى

غدًا.. "الأطباء" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لمساندة قضية بدل العدوى‎

بدء مؤتمر "الأطباء" لمساندة قضية بدل العدوى

وكيل الأطباء: بدل العدوى حق تعترف به الحكومة ولا تطبقه (فيديو)

منى مينا: لن نترك حقنا في الحصول على بدل العدوى

أمين عام الأسنان: الأطباء يعيشون حياة مهنية محفوفة بالمخاطر‎

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

03:24 م

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

09:38 ص

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status