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مسؤول بالصحة العالمية يكشف حقيقة قضاء "الكلور" على كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:59 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا لديه غشاء خفيفة يغطيه، وهو فيروس ضعيف جدًا في البيئة الخارجية، لكنه عنيف وقوي داخل الجسم العائل له.

وأضاف "حشيش"، خلال حوراه مع برنامج "كل يوم اسم" على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الكلور ثبت فعاليته في القضاء على العديد من الفيروسات من قبل، وخاصة الفيروسات التي هي من النوع المغطى بغشاء خفيف، موضحًا أن هناك بعض المحاذير حال استخدام الكلور لقضاء على الفيروس تتمثل في أنه مهيج للأغشية المخاطية، ولا بد أن يتم تحضيره في منطقة بها هواء، ولا بد أن يتم تحضيره بشكل يومي وليس لمدة أسبوع او شهر، ولا بد من تخزينه في عبوة معتمة وليست شفافة.

وتابع مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن الكلور يتفاعل مع المواد العضوية، ولا بد من تحضيره بإضافته للمياه فقط وفي عبوة نظيفة، محذرًا من وضع أي إضافات مع الكلور، والتي قد ينتج عنها تفاعلات قد تؤثر على من يستخدمه، منوهًا أنه كل معيار كلور يجب أن يُضاف له 9 معايير مياه حسب الاداة المستخدمة سواء كوب أو طبق، ويستخدم بعد تخفيفه لتنظيف كافة الاسطح باستثناء التي بها حديد لكونه يتسبب في حدوث صدى لها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر إلى 4 حالات.

وأشار البيان الصادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن المتوفى الثانى بفيروس كورونا بالدقهلية كان مخالطًا للسيدة المصرية التي توفيت 12 مارس الجارى بالدقهلية، مشيرا إلى إيجابية الفحص الذى أجرى على أسرة المتوفى لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والبالغ عددهم 3 وانهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة لرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى ً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة وآخرين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فى مصر صحة عالمية الكلور أخبار مصر

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