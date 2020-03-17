"منيرة مصطفى".. أم الدكتورة تحصد لقب الأم المثالية بأسيوط

حصلت منيرة مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم، صاحبة ال 51 عاما على لقب الام المثالية بمحافظة أسيوط، بعد اعلان وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات عن عام، 2020.



بدأ كفاح الأم عندما وافق والدها على شخص تقدم لها للزواج دون موافقة الأم خاصة أن الزوج سبق له الزواف مرتين من قبل، حتى تزوجت الأم رغما عنها وعاشت أيام دعبه مع شخص لم ترغب به وبعد مرور الأيام اكتشفت أنها حامل في ابنتها.



بدأ الزوج يعامل الأم بقسوة بدون سبب، ودخلت الأم في غيبوبة لأن الجنين بدأ يتغذ على الدهون بدالا من النشويات وتحدث هذا الحالة لواحد في المليون، وبعد أشهر من المعاناة والتعب والمعاملة السيئة قام الزوج بتطليق الأم بدون سبب وعادت إلى منزل والدها حاملة طفلتها الرضيعة.



وفى إحدى الأيام مرضت الابنة وطلب الأطباء إجراء بعض التحاليل والأشعة وكانت صدمتها عندما أخبرها الطبيب بوجود مشاكل بالكلى قد تؤد إلى توقف الكلى عن العمل، ودام علاج الابنة عامين.



ذات يوم أصيبت الابنة بنزيف وبعد الفحوصات اللازمة اكتشفوا ورم بالرحم أد إلى استئصاله، وبعد فترة من إجراء العملية الجراحية تعبت الابنة مرة أخر واكتشفوا ب نها مصابة بسرطان الدم وإنها تحتاج إلى زرع نخاع وسافرت الأم بها إلى روسيا وتمت العملية بنجاح، الا أن الابنة أتمت مراحل تعليمها وهي حاليا في الفرقة الثالثة بكلية الطب.





جدير بالذكر أنه عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.



وأعلنت القباج أن المركز الأول علي مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط وفازت بالمركز الثانى ماجدة ثابت محمد هريدى من محافظة الإسكندرية وتأتى زينب محمد عبد الحميد فايزى في المركز الثالث من محافظة بني سويف.



كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وأن صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط فازت كأم بديلة أولى، كما فازت أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية من ذوى الاحتياجات الخاصة وصفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة فازت كأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، أيضا فازت أمينة محمد فتحى من الغربية أم مثالية لشهيد القوات المسلحة وفازت سهام مصطفى كمال من القاهرة أم مثالية لشهيد الداخلية.

