في ذكري ميلاد سيد درويش.. تعرف على الأعمال التي تناولت شخصيته

تحل اليوم ذكري ميلاد المطرب والملحن سيد درويش، فهو من مواليد شهر مارس، لقب بعبقري الموسيقي، ويعتبر من أعظم الموسيقيين في مصر، لحن وغني العديد من الأغاني التي أصبحت جزءًا من التراث المصري.



وفي ذكري ميلاده يرصد لكم "الفجر الفني" الأعمال الفنية التي تناولت شخصية سيد درويش:



_فيلم 'سيد درويش':



تناول الفيلم قصة حياة سيد درويش منذ طفولته وحتى وفاته مروراً بوطنيته خلال أحداث ثورة 1919، وقصة حبه بالراقصة جليلة، وجسد شخصية سيد درويش الفنان كرم مطاوع، بينما جسدت شخصية الراقصة جليلة الفنانة هند رستم، وقد نال الفيلم جائز أحسن فيلم من مهرجان المركز الكاثوليكي في مصر في عام 1967.





_مسلسل "أهل الهوي":



يتناول المسلسل السيرة الذاتية للشاعر بيرم التونسي الذي يعتبر أبو الشعر العامي، كما يتناول سيرة سيد درويش فنان الشعب ومطرب ثورة 1919، وقام بدور سيد درويش حفيده الفنان إيمان البحر درويش.





_مسرحية "سيد درويش":



كما تناولت سيرته الذاتية في مسرحية "سيد درويش"، وقام بشخصيته الفنان محمد نوح، والمسرحية من إخراج محمد توفيق، أحمد طنطاوي، وبطولة وداد حمدي، محمد نوح، إسماعيل شبانة، كارم محمود وآخرون.