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خفض عدد العاملين بالأحياء وديوان محافظة القاهرة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:26 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميا، على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، يأتي ذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة.

وأضاف المحافظ: يمنح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة مثل: "السكر ، الضغط ، أمراض الكلى ، أمراض الكبد ، أمراض القلب ، الأورام"، وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، والموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية، والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر عامًا إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار.

من جانبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة، ليؤكد المتحدث الرسمي للوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

ولفت متحدث الوزارة، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.

وتابع: أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

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وزراة الصحة مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية تخفيض العاملين بوابة الفجر الفجر

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