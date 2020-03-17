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تمويلات واستثمارات وودائع.. الإمارات تغيث الشعب السوداني

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:00 م
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السودان
السودان
وكالات
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بدأ صندوق أبوظبي للتنمية، أحد المؤسسات الإماراتية الداعمة والمُموِلة بشكل مستمر للعديد من مشاريع التنمية في السودان بالقطاعات المختلفة الصناعية والنقل والمياه والري نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976.

 

 وقد بلغ حجم نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في السودان 7.3 مليارات درهم، فيما بلغت تمويلات واستثمارات الصندوق 2.3 مليار درهم، إلى جانب ودائع الصندوق التي بلغت 5 مليارات درهم.

 

وتظل العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان تاريخية وثابتة وراسخة، وتمثل هذه الروابط جسرًا لتعزيز العلاقات بشكل مستمر.

 

ولم يتوقف الدعم السياسي والمادي الإماراتي للسودان، يومًا في مختلف الظروف، إلى جانب مساعدتها على تجاوز الكثير من الكوارث من خلال الدعم الإنساني غير المحدود الذي ظلت تقدمه للمتأثرين من تلك الكوارث.

 

وساعدت حزم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية بشكل كبير حل الكثير الضوائق الاقتصادية التي واجهت السودان خلال السنوات الماضية، لا سيما ما قدمته الإمارات من دعم للخروج من أزمة الوقود التي عاناها السودان بعد ذهاب نفطه مع انفصال جنوبه، إلى جانب إسهامها في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السودان سنوات.

 

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الكلمات المفتاحية

السودان الامارات استثمارات وتمويلات

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