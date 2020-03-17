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طريقة تحضير سمبوسة مقلية بالجبن

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:59 م
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بوابة الفجر
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المقادير
- مقادير العجينة :
طحين : 3 اكواب
ملح : ملعقة صغيرة
الماء : كوب
الزيت النباتي : ربع كوب
- مقادير الحشو :
جبن عكاوي : كوب (منقوع ومفتت)
الماء : 2 ملعقة كبيرة
طحين : ملعقة كبيرة
بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم / اختياري)

طريقة التحضير
1. لتحضير العجينة: ضعي الطحين في وعاء الخلط، ثم أضيفي الملح، وحركي، وصبي ربع كوب من الماء، وابدأي بالعجن مع إضافة كمية من الماء حتى تتكون لديك عجينة متجانسة، ثم صبي ربع كوب من الزيت النباتي، واتركيها جانباً لترتاح لمدة نصف ساعة.

2. رشي القليل من الطحين على السطح المراد العمل عليه، وافردي العجينة بالشوبك (المرق)، وقطعيها باستخدام قالب التقطيع الدائري.

3. اخلطي ملعقة صغيرة من الطحين بـ 2 ملعقة كبيرة من الماء.

4. وزعي الجبن العكاوي المفتت على قطع العجين، وادهني طرفها بخليط الطحين والماء، وأحكمي إغلاقها جيداً.

5. سخني زيت غزير في مقلاة على النار، واقلي حبات السمبوسة على الجهتين حتى تنضج ويتحول لونها للذهبي.
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