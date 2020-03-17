موسى الخنيزي يخرج عن صمته يكشف معلومات صادمة عن خاطفة الدمام مريم

تحدث موسى الخنيزي، أحد مخطوفي الدمام، عن معاناته في حياته السابقة أيام اختطافه على يد الخاطفة "مريم"، موضحًا أنه تعذب لسنوات طويلة إلا أنه لا يريد أن يتذكر هذه الأحداث كونه إنسانًا قويًا لا يريد أن يُظهر ضعفه.





وأضاف موسى الخنيزي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، قائلًا: "إنه عاش في بيئة قذرة" مردفا: "وأنا صغير في حاجات شفتها المفروض ما أشوفها، وحاليًا كبرت اكتشفت إني شوفت أشياء المفروض الكبار ما بيشوفوها".





واتهم موسى الخنيزي خاطفته بأنها مريضة نفسيًا ولابد من علاجها، مردفًا: "هذه الإنسانة المريضة مو بس ظلمت نفسها هذا اللي سويته مرض نفسي ومستحيل شخص عاقل يسوي هذا الشيء ولا حد يقدر ينكر أن هذا مرض نفسي".





وتابع موسى الخنيزي قائلًا: "هذه يجب أن تتعالج نفسيا من هذا المرض هذه ظلمت نفسها وظلمتنا وظلمتني وظلمت أهلي، 21 سنة وطبعا أنا كاتم كل شيء لإني ما أبي أطلع الشين".





واستطرد موسى الخنيزي قائلًا: "أنا إنسان بداخلي الزين وانولدت من بيئة طيبة، وأمي عانت وأمي طيبة وقالت يا أولادي ما أكلت شيء حرام وربيتك تربية عدلة وانت ببطني ما أكلت إلا كل شيء زين".





وأردف موسى الخنيزي قائلًا: "أنا تعذبت، تعذبت كثيرا وأنا صغير لدرجة أني إنسان حبيت مستوعبين حبيت واحدة بس كيف أخطبها وكيف أروح أطلبها من أهلها".





وتكشفت الساعات الماضية، معلومات جديدة حول خاطفة الأطفال السعودية التي تدعى "مريم"، وهي صاحبة أشهر قصة اختطاف أطفال في المملكة، إذ أفاد الصحفي الأمني أبوطلال الحمراني، عبر حسابه في "تويتر"، بأن هناك معلومات جديدة من شأنها أن تكشف حقيقة "مريم" خاطفة الدمام.



