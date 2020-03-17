لليوم الثالث.. أهالي فيصل يستغيثون بالرئيس: هنلاقيها من الماية المقطوعة ولا كورونا

استغاث أهالي منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لانقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي.





وقال أحد الأهالي: "أكتر من 72 ساعة متواصلة من انقطاع المياه في وقت بيطلبوا من الناس تغسل إيديها بشكل متواصل في أزحم منطقة مكدسة بالسكان في مصر".





وأضاف "هنلاقيها من الماية المقطوعة ولا من كورونا، الناس عايزة تنضف يا محافظة الحضارة يا صاحبة أكبر متحف بيتعمل في العالم، 4 أيام صابرين بحجة تطهير مجرى النيل، ومش عايزين نتكلم ومدينكم عذركم بس مش حاجة جديدة على اللي بيوعدوا ويكذبوا بحل الأزمة في فيصل بقالهم 6 سنين".





وتابع "أنتم مفيش منكم رجا، وذنب مئات الآلاف في رقبيكم الناس اللي طموحهم إن المياه تيجي ساعة واحدة مش 24، ناس بقى أساسي في يومهم يدعوا عليكم ربنا ينتقم من كل مقصر".





وكانت محافظة الجيزة، شهدت انقطاع مياه الشرب، منذ الثالثة عصر أول أمس الأحد، لتُسبب أزمة كبيرة للسكان، خاصة وأن فترة الانقطاع التي أعلنت عنها الشركة انتهت أمس، من دون عودة المياه.





وأعلنت المحافظة، أمس وبشكل مفاجئ، مد فترة الانقطاع، خاصة وأنها شهدت انقطاعات متكررة في الأيام الماضية، بسبب اضطراب الطقس، ما أدى إلى لجوئها لقطع المياه لتفريغ شبكات الصرف لتستوعب مياه الأمطار.





وأكدت المحافظة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان أمس الاثنين، أنه خلال ساعات سوف يبدأ ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعا، حيث تم إيقاف ضخ المياه بسبب وصول مستوى العكارة بالنيل، لحد غير مسبوق بسبب السيول والطقس السيئ، وأن تشغيل بعض المحطات بهذا الوضع سيتسبب في توقف المضخات وانسداد الخزانات.





وأضافت المحافظة، أنه يتم حاليا أخذ عينات من النيل كل ساعة للتأكد ولمتابعة نسبة العكارة، وسوف يتم إعادة تشغيلها فور وصولها للنسب المسموح بها.





وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، الأحد الماضي، انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حي جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقي – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس).





وأردفت الشركة أن مدة الانقطاع تصل إلى 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح الأحد حتى الساعة الـ3 عصر الأحد.





وأرجعت الشركة الانقطاع إلى ارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف، مرورًا بمسار مأخذ محطات الجيزة، أبو النمرس، جزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة.





وفي يوم أمس الاثنين، أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ستبدأ ضخ المياه تدريجيًا خلال الساعة الثالثة والنصف عصر أمس الاثنين، بعد انخفاض نسبة العُكارة.





وذكرت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4 آلاف وحدة بمجرى نهر النيل، نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف، مُرورًا بمسار مأخذ محطات الجيزة، أبو النمرس، جزيرة الدهب، وإمبابة.