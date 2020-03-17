Advertisements
Advertisements
Advertisements

توقف طباعة الصحف الورقيّة في الأردن بسبب "كورونا"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:02 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أصدر السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أغلقت الحكومة الأردنية، المراكز التجارية والتجمّعات والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات، بعد تسجيل الإصابة الـ12 بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

 

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان صحفي إنها سجلت 3 حالات إصابة جديدة لمواطنيين أردنيين؛ ما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في الأردن إلى 12 حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالات الاصابة توقف الصحف الأردنية الصحف الورقية الصحة الأردنية الاردن

أخبار تهمك

نادر شوقي يتدخل وخطوة تُقرب نجم الأهلي من العودة بعد الصليبي

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

لأول مرة.. أحمد أبو هشيمة يكشف تفاصيل علاقته بياسمين صبري وموعد الزواج

منذ حوالي 3 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقرر التخلص من الثنائي الزجاجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بريطانيا: إصابة 4 أشخاص بـ"كورونا" بعد إجلائهم من سفينة سياحية

سفارة المملكة بالبحرين: تعافي سعوديين اثنين من فيروس كورونا

76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا

الأردن: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 حالة

6470 ألف حالة وفاة.. بالأرقام ضحايا كورونا حول العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

10:32 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

12:07 م

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status