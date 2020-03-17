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عاجل.. تعيين مصطفى عبد الواحد مستشاراً لوزير الاتصالات لشئون حوكمة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين المهندس مصطفى عبد الواحد مستشاراً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون حوكمة الاتصالات.


وتولى مصطفى عبد الواحد مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ يوليو 2015 حتى مارس 2020، حيث ساهم خلال تلك الفترة في وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، وانجاز العديد من الأعمال التى دفعت الى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومواكبة التطورات السريعة لهذه الصناعة في العالم.

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وزير الاتصالات مستشار وزير الاتصالات شئون الحوكمة الاتصالات

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