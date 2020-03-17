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الكهرباء: إعادة التيار لكل المتضررين من موجة الطقس السيىء

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم إعادة التيار لكل المشتركين المتضررين من موجة الطقس السيىء، والحالات المتبقية هى حالات فردية، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء وفرق الطوارىء تتابع أي شكاوي على مستوى كافة المحافظات.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن التيار الكهربائي لم ينقطع على محطات معالجة المياه خلال موجة الطقس السيىء، مؤكدا أن إنتاج الشبكات الكهربائية لم يتأثر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنهم يعملون على تطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ليتم رفعها على أعلى مستوى، مؤكدا أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية لتحسين مرفق الكهرباء، حيث بلغت الاستثمارات في قطاع الكهرباء إلى 516 مليار كهرباء.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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