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آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:21 م
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كهربا
كهربا
محمد جمال
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كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن آخر التطورات فى عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب نادى الزمالك، بسبب أحداث مباراة السوبر المصري بين الفريقين والذى أقيم يوم 20 فبراير الماضي بالإمارات.

 

وأكد رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد النهائي لإصدار القرار الأحير فى العقوبة الموقعة على الثنائي بالإيقاف حتى نهاية الموسم، مؤكدًا أن قرار لجنة التظلمات سيكون خلال 10 أيام.

 

وتحدث رئيس لجنة التظلمات فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار أن سبب تأخير قرار اللجنة جاء بسبب الظروف الجوية وأيضًا بسبب تطورات فيروس كورونا.

 

كما أكد أن من الممكن استدعاء كل من كهربا وشيكابالا للتحقيق معهم باتحاد الكرة واستجوابهم لتحفيف العقوبة عليهم.

 

وأشار إلى أن اللجنة حصلت على صور ومقاطع تخص الأحداث وأيضًا اللائحة التى تم على أساسها إصدار العقوبات.

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