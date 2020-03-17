دخون السعودية تظهر إعلاميا لأول مرة بعد 14 عامًا.. وتكشف سر غيابها! (فيديو)

ظهرت المطربة السعودية دخون، إعلاميًا لأول مرة في مسيرتها الفنية التي تمتد لقرابة الـ14 عامًا، في مفاجأة غير متوقعة للمشاهدين.





واستضاف المذيع السعودي طارق الحربي، المطربة دخون، في برنامجه " طارق شو"، وتحدثت عن مسيرتها الفنية، وسبب غيابها عن الظهور الإعلامي وعلى السوشال ميديا، ولفتت إلى أنها قبل هذا الوقت، كانت تغلق على نفسها المجال في الانتشار، ولكنها أكدت أنها الآن ليست مقصرة في صناعة الشهرة، ولكن الأمر متوقف على إنتاج الألبومات.





وأكدت دخون أنها تغني منذ أن كان عمرها 19 عامًا، وأن الجمهور يرى أن صوتها يحمل "تعذيب"، مردفة بأنها تشكر كل من يجاملها، وأن الثناء عليها يشعرها بالخجل.





وأرجأت دخون سبب عدم انتشارها المبكر على السوشال ميديا، إلى أن ذلك يحتاج تفرغ والتزام. وهي تبحث عن إدارة بهدف تنظيم هذا الموضوع.





وأوضحت دخون أن الفنان عبادي الجوهر ملهمها، مشيرة إلى أنها اختارت اسمها الفني من أغنيته "إنت أنفاسك دخون".





وامتازت دخون خلال مشوارها الفني بأسلوبها الخاص في الأغاني التي تقدمها في الأعراس والحفلات الخاصة، وأصبحت مطلبًا كبيرًا في الكثير من المناسبات الخليجية.





ولم تظهر دخون طوال مسيرتها، ولم يكن أحد يعرف شيء عنها سوى صوتها الذي يمتاز بـ"البحه" الخليجية، وهي الميزة التي امتازت بها عن غيرها.





وشاركت دخون مؤخرًا في إحياء إحدى حفلات "ليالي الدراعة"، والذي جاء ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وحضرها عدد كبير من معجبيها خصوصًا وأنه الظهور الأول أيضًا في الحفلات الجماهيرية.





جدير بالذكر أن سوق حفلات الأعراس قد انخفض نسبيًا في السعودية، بعد تقلص عدد الطلبات على فنانات الأعراس، وارتفاع اسعارهم والذي يصل لأكثر من 40 ألف دولار لليلة الواحدة، كما كان لدخول بعض الفنانات العربيات سببًا في ذلك.



