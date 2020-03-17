Advertisements
Advertisements
Advertisements

دخون السعودية تظهر إعلاميا لأول مرة بعد 14 عامًا.. وتكشف سر غيابها! (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:21 م
Advertisements
دخون
دخون
Advertisements
ظهرت المطربة السعودية دخون، إعلاميًا لأول مرة في مسيرتها الفنية التي تمتد لقرابة الـ14 عامًا، في مفاجأة غير متوقعة للمشاهدين.

واستضاف المذيع السعودي طارق الحربي، المطربة دخون، في برنامجه "طارق شو"، وتحدثت عن مسيرتها الفنية، وسبب غيابها عن الظهور الإعلامي وعلى السوشال ميديا، ولفتت إلى أنها قبل هذا الوقت، كانت تغلق على نفسها المجال في الانتشار، ولكنها أكدت أنها الآن ليست مقصرة في صناعة الشهرة، ولكن الأمر متوقف على إنتاج الألبومات.

وأكدت دخون أنها تغني منذ أن كان عمرها 19 عامًا، وأن الجمهور يرى أن صوتها يحمل "تعذيب"، مردفة بأنها تشكر كل من يجاملها، وأن الثناء عليها يشعرها بالخجل.

وأرجأت دخون سبب عدم انتشارها المبكر على السوشال ميديا، إلى أن ذلك يحتاج تفرغ والتزام. وهي تبحث عن إدارة بهدف تنظيم هذا الموضوع.

وأوضحت دخون أن الفنان عبادي الجوهر ملهمها، مشيرة إلى أنها اختارت اسمها الفني من أغنيته "إنت أنفاسك دخون".

وامتازت دخون خلال مشوارها الفني بأسلوبها الخاص في الأغاني التي تقدمها في الأعراس والحفلات الخاصة، وأصبحت مطلبًا كبيرًا في الكثير من المناسبات الخليجية.

ولم تظهر دخون طوال مسيرتها، ولم يكن أحد يعرف شيء عنها سوى صوتها الذي يمتاز بـ"البحه" الخليجية، وهي الميزة التي امتازت بها عن غيرها.

وشاركت دخون مؤخرًا في إحياء إحدى حفلات "ليالي الدراعة"، والذي جاء ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وحضرها عدد كبير من معجبيها خصوصًا وأنه الظهور الأول أيضًا في الحفلات الجماهيرية.

جدير بالذكر أن سوق حفلات الأعراس قد انخفض نسبيًا في السعودية، بعد تقلص عدد الطلبات على فنانات الأعراس، وارتفاع اسعارهم والذي يصل لأكثر من 40 ألف دولار لليلة الواحدة، كما كان لدخول بعض الفنانات العربيات سببًا في ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسيرة دخون الفنية دخون المطربة دخون

أخبار تهمك

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نادر شوقي يتدخل وخطوة تُقرب نجم الأهلي من العودة بعد الصليبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ ثلث ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ ساعتين

برشلونة يقرر التخلص من الثنائي الزجاجي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

We تعلن زيادة مجانية لمشتركي الإنترنت الأرضي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعتين

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أكمل يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية طوال خمس سنوات

أسماء لمنور تظهر بالقفطان المغربي في أول حفل لها بالسعودية.. وماجد المهندس يُبدع بأغانيه (صور)

إلهام الفضالة: مولتُ زفاف ابنتي لهذا السّبب

شيرين عبد الوهاب تعلن إغلاق جميع حساباتها على السوشيال ميديا

شاهد بالصور.. إغلاق جميع حسابات شيرين عبد الوهاب على فيسبوك وتويتر وإنستجرام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

10:32 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

12:16 م

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status