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إيران ترصد 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:05 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات الإيرانية، تسجيل 135 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 988 بسبب فيروس كورونا.

 

وكانت إيران قد شهدت أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، كما أصيب به عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان هناك.

 

 وأعرب مواطنون إيرانيون، عن غضبهم إزاء ما اعتبروه "استخفاف الحكومة بحياتهم" في شبكات التواصل، وامتد الأمر إلى وسائل الإعلام رغم القيود المشددة المفروضة على الأخيرة.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايران ارتفاع عدد الاصابات

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