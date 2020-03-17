ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ريم، خلال الصور مرتدية"قميص طويل باللون الابيض وبليزر باللون الرصاصي وقبعة وكان شعرها طويل مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بعقد".



وعلقت مصطفى، على الصور قائلة:"المنزل يجب أن يكون مرساة ميناء في عاصفة ملجا مكان سعيد لتسكن فيه".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"هو في جمال كده ياناس" وأضاف آخر"قمة الجمال والأناقة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أحلى قمر في مصر".



يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى، فيلم تسجيلي بعنوان "نقطة تلاقي"، الذي شاركت به في أفتتاح منتدى شباب العالم، والفيلم من بطولتها، ومن إخراج مروان حامد.