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"المصرية للاتصالات" تتيح بنك المعرفة والمواقع التعليمية مجانا للطلاب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قامت المصرية للاتصالات اليوم بزيادة سعات باقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبذلك تكون المصرية للاتصالات هي أول شركة في قطاع الاتصالات تقوم بتنفيذ المبادرة.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشركة حرصت على التنفيذ الفوري لزيادة باقات الإنترنت المقدمة للعملاء بنسبة 20% حتى يتسنى لأبنائنا الطلاب متابعة دروسهم عبر منظومة التعلم عن بعد دون تحميلهم أعباء إضافية. وأضاف حامد أن تنفيذ المبادرة بدأ اليوم، وأن العملاء سوف يتلقون رسائل نصية لإعلامهم بزيادة سعات باقاتهم الحالية بنسبة 20%، وتلك الباقات الإضافية ستكون صالحة لمدة 30 يومًا.


وأوضح حامد أن المصرية للاتصالات ستقدم خدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت عددًا من المبادرات لدعم عملية التعليم عن بعد كان من أبرزها إضافة  20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب في كافة أنحاء الجمهورية.
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