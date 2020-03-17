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تغيرات تطرأ على سيارة بنتلي Flying Spur.. تعرف عليها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:14 م
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بوابة الفجر
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قامت شركة مانسوري بتعديلات تقنية وتصميمية على السيارة بنتلي Flying Spur، وهذا لرفع معدلات أدائها ومنحها المزيد من الجاذبية.

وعن التعديلات التي طرأت على سيارة بنتلي Flying Spur، أعلنت شركة مانسوري أن محرك البنزين W12 سعة 6.0 لتر زادت قوته من 635 إلى 710 حصان، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 900 إلى 1000 نيوتن متر.

وبفضل معدلات الأداء الجديدة قل زمن التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س من 3.8 إلى 3.6 ثانية، في حين تقف سرعة السيارة القصوى على أعتاب 340 كلم/س.

وعلى الصعيد الشكلي تخف السيارة الرياضية المعدلة الأنظار إليها بلون الطلاء الأسود العميق، مع مكونات مصنوعة من ألياف الكربون مثل المئزر الأمامي والخلفي والعتبات الجانبية، مع جنوط قياس 22 بوصة باللون الأسود اللامع.

وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة بتجهيزات كاملة من الجلد الفاخر، مع مقود رياضي مكسو بالكربون والجلد والدواسات الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الحليات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والكربون.
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الكلمات المفتاحية

مواصفات سيارة Flying Spur شركة مانسوري سيارة جديدة بنتلي Flying Spur

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