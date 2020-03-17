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تشيلسي ينسحب من صفقة فيرنر ويتوجه لضم "ديمبلي"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:24 م
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تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير إنجليزية صادرة اليوم، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يتجه لصرف النظر عن ضم النجم الألماني تيمو فيرنر، مهاجم نادي لايبزيج الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت شبكة "أتليتيك" الإنجليزية، أن تشيلسي استسلم في صراعه مع ليفربول، لضم الدولي الألماني.

 

وأصبح ليفربول بذلك هو الوجهة الأقرب لتيمو فيرنر، والذي ذكرت تقارير عديدة أن إدارة الريدز ستقرر دفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 49 مليون جنيه إسترليني.

 

وأضافت الشبكة، أن تشيلسي قرر التوجه نحو هدف آخر في سوق الانتقالات الصيفية في مركز قلب الهجوم، وهو الفرنسي موسى ديمبلي نجم هجوم فريق ليون الفرنسي.

 

ويعد ديمبلي من أفضل مهاجمي الدوري الفرنسي في الوقت الحالي، ولا تقل إمكانياته بأي حال من الأحوال عن فيرنر.

 

وفشل الثلاثي تامي أبراهام وميتشي باتشواي وأوليفيه جيرو في إثبات جدراتهم في قيادة خط هجوم البلوز، ويعد الثنائي الأخير من أبرز المرشحين للرحيل.

 

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