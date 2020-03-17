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ابنة السفير 13 | مشاهدة المسلسل التركي Sefirin Kızı 13 مترجمة عبر موقع قصة عشق 3sk وتردد قناة STAR TV على النايل سات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:20 م
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ابنة السفير 13
ابنة السفير 13
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ابنة السفير 13 | مشاهدة المسلسل التركي Sefirin Kızı 13 مترجمة عبر موقع قصة عشق 3sk وتردد قناة STAR TV على النايل سات 

ابنة السفير 13 | ينتظر العديد من المتابعين وعشاق الدراما التركية موعد عرض الحلقة الثالثة عشر من المسلسل التركي الشهير ابنة السفير Sefirin Kızı لمتابعة أحداثه لحظة بلحظة، والذي تلعب دور البطولة فيه النجمة التركية "نسليها أتاجول" والنجم التركي "أنجين أكيوريك"، وسنستعرض لكم متابعينا أحداث مسلسل ابنة السفير 13 والذي يعرض عبر قناة ستار STAR TV التركية وموقع قصة عشق الإلكتروني 3sk.

تدور أحداث مسلسل ابنة السفير حول شاب فقير في بداية حياته و فتاة غنية ابنة سفير تجول العالم ولكنها تقضي أيام معدودة كل عام في مدينة بودروم حيث تلتقي بسنجار الذي تبدأ قصة الحب بينهما منذ الطفولة لتتطور العلاقة بينهما.

ابنة السفير 13
تعرض قناة ستار تي في التركية STAR TV مسلسل ابنة السفير 13 كل يوم إثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساًء بتوقيت تركيا والسعودية والساعة 7 بتوقيت مصر، حيث لاقى المسلسل نجاح باهرًا في تركيا والوطن العربي، تدور أحداث ابنة السفير 13 بعد أن تخلص سنجار من شكه حول ناره لينطق اسمها لتصبح ناره سندا لسنجار في هذه الأثناء التي لا تستطيع فيها على مسامحته ، لكن سنجار لن يهدأ حتى يجد أكين لينتقم منه عما فعل به وبناره وبشقيقته زهراء، ومن المتوقع أن يتزوج كاروك في هذه الحلقة زهراء شقيقة سنجار ، فهل يعثر سنجار على أكين؟

تردد قناة STAR TV التركية على النايل سات وتركسات | مسلسل ابنة السفير 13

تردد قناة STAR TV التركية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10922.
الاستقطاب: عمودي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة STAR TV التركية على تركسات

القمر الصناعي: تركسات.
التردد: 12209.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 3000.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

شهدت محركات البحث عمليات بحث حول موعد عرض مسلسل ابنة السفير 13 وأحداث الحلقة الجديدة وإن كنا سنرى قصة الحب التي جمعت سنجار وناره تعود مرة أخرى بعد أن عرف حقيقة أكين وما فعله بناره .

مسلسل ابنة السفير 13
لحظات قليلة ويبدأ عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 13 عبر قناة ستار STAR TV التركية التي قد تشهد أحداث مثيرة ورومانسية خاصة بعد أن عرف سنجار حقيقة أكين وتسلطه على ناره .

ابنة السفير 13 على موقع قصة عشق
انتهت حلقة مسلسل ابنة السفير الثالثة عشر عبر قناة ستار التركية حيث سيتم الآن ترجمتها للغة العربية وعرضها عبر موقع قصة عشق عبر سيرفرات بجودة عالية وتقنية HD.

ابنة السفير 13 | مشاهدة المسلسل التركي Sefirin Kızı 13 مترجمة عبر موقع قصة عشق 3sk وتردد قناة STAR TV على النايل سات 

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