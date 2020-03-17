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وكيل البرلمان: النائب زمان كان مدلع دلوقتي لو مش عاجبهم بيصوروه

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:21 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب سيمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن وضع النائب في المجالس السابقة مختلف عن الوضع الحالي، معقبا: "النائب زمان كان مدلع وفيه راحة وفخفخة"، موضحا أنه لم يكن هناك حمل ثقيل على النائب، و"السوشيال ميديا" ليست مسلطة عليه مثل الآن.

وأضاف "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، "أي نائب لو لبس كرافتة مش عاجبة الناس بيصوروه"، مشيرا إلى أن النائب في البرلمانات السابقة كان يحصل على 10 فرص عمل، و10 فرص حج، فضلا عن إمكانية الحصول على قطعة أرض.

وتابع وكيل مجلس النواب، "الكلام ده مش موجود دلوقتي"، مؤكدا أن نواب البرلمان الحالي نالوا شرف خدمة البلاد في وقت صعب.

وقد اتخذ البرلمان المصرى الإجراءات الوقائية الحاسمة منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا، بدءًا بالتعليمات والنشرات التى بثتها الشاشات المنتشره فى أروقة المجلس مرورًا بالتوعية من خلال ندوات تثقية ووصولًا إلى إلغاء العمل بالبصمة، حيث وجه رئيس النواب الدكتور على عبد العال، أعضاء البرلمان بالإلتزام بمعايير الصحة العامة التى حددتها وزارة الصحة، ممازحًا " مفيش مجاملات زيادة على اللازم.. أنا عارف عواطفنا ما شاء الله".

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز الإجراءات التى اتخذتها الأمانة العامة للبرلمان لتحصين المؤسسة التشريعية والنواب والعاملين فيها من فيروس كورونا:

1.. بثت الشاشات المنتشرة فى أنحاء المجلس، إرشادات طبية متنوعه، بشأن الوقاية من فيروس كورونا، وشملت أهمية المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التى تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس، المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها، المحافظة على العادات الصحية "الغذاء الجيد- والرياضة والنوم الكافي"، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدا. وإذا لم يتوافر فاستخدم أعلى الذراع وليس اليدين.

2.. حافظًا على الصحة العامة لكافة أعضاء المجلس والموظفين والصحافة البرلمانية، قامت الأمانة العامة للبرلمان بتعميم أدوات ووسائل تعقيم الأيدى فى كافة أروقة البرلمان المختلفة، بالإضافة إلى تعليقها أمام مختلف الأبواب الخاصة بالقاعة الرئيسية للبرلمان، بل وداخل اللجان النوعية.

3.. نظم مجلس النواب ندوة تثقيفية بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى القصر العينى الدكتورة أمانى أبو زيد، التى وجهت عدد من النصائح والإرشادات الهامة فى مقدمتها الاشارة إلى الدراسات التى تؤكد استخدام الكلور فى التنظيف يقضى على الفيروس الموجود على الأسطح، مع التأكيد على أن النظافة هى خط الدفاع الأول وأهمية الحرص على استخدام المياه والصابون باستمرار على مدار اليوم بمعدل كل ساعة.



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الكلمات المفتاحية

وسائل التعقيم البرلمان الاجراءات الوقائية أخبار مصر

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