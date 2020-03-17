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الرئيس العراقي يكلف محافظ النجف السابق بتشكيل الحكومة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:01 م
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عدنان الزرفي والرئيس العراقي
عدنان الزرفي والرئيس العراقي
وكالات
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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس العراقي برهم صالح، كلف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية، بحسب ما أفادت.

 

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، كان الزرفي مسؤولا سابقا في الإدارات التي تتابعت على العراق منذ 2003، بعد الإطاحة بصدام حسين من السلطة، كما تزعم ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

 

ويذكر أن اللجنة السباعية (المؤلفة من أبرز 7 كتل شيعية في البرلمان العراقي)، فشلت في التوافق على اسم موحد لتشكيل الحكومة.

 

وقد أعلن رئيس تحالف "سائرون" نبيل الطرفي، في بيان الاثنين، أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة، بدلاً من الحكومة المستقيلة الحالية، داعياً رئيس الجمهورية إلى "ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".

 

وجاء تكليف الزرفي بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في مطلع آذار/مارس الجاري، عن تشكيل الحكومة، داعياً الشعب العراقي إلى الاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية كي لا تضيع تضحياتهم.

 

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الكلمات المفتاحية

عدنان الزرفي حكومة العراق العراق الرئيس العراقي

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