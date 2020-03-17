"سينك SYNC".. أول شركة مصرية تساعد الجامعات في التحول الرقمي

أعلنت "سينك SYNC"، وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ الإﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، عن دعمها لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.



وطوعت "سينك SYNC" ﻓﺮﯾﻖا اﺣﺘﺮاﻓﻲا ﻣﺘﻜﺎﻣلا، ﻣﺘﺨﺼﺺا بخبرة تزيد عن الـ 10 سنوات ﻓﻲ مختلف ﻣﺠﺎﻻت وﺘﻘﻨﯿﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت وأنظمة أدارة المحتوي المختلفة اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻤﺼﺮ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ لبحث سبل التحول الرقمي التي أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تدريس المواد التعليمية والمناهج الخاصة بالكليات، خلال فترة تعليق الدراسة.



وبناء علي ذلك، أكدت الشركة أنها بصدد تقديم برامج وأنظمة أدارة محتوي ومناهج تعليمية خاصة بالجامعات الحكومية والخاصة وذلك بتكاليف ومصاريف تشغيلية بسيطه دعمًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.