نجم الهلال يكشف حقيقة انتقاله للنصر

أكد البيروفي أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي، أنه لن يلعب في أي فريق داخل المملكة مستقبلا إلا للزعيم السعودي فقط.

قال كاريلو في تصريحات تليفزيونية أنه كان على دراية بما أشيع قبل أشهر حول أن النصر يعتزم التعاقد معه، لكنه أكد أن أي مفاوضات لم تجر، وكشف أنه كان قد أخبر وكيله بأنه في حال استمراره في السعودية، لن يمثل فريقاً آخر غير الهلال.

وأبدى اللاعب 28 عاماً انسجامه مع جماهير فريقه الحالي، مضيفاً: "مدرج الهلال منحني محبة كبيرة، لم أجد هذا الجانب بوضوح خلال تجربتي مع بنفيكا، وهذا أحد أهم أسباب تفضيلي تجربة الأزرق".

وتحدث كاريلو بشأن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا، قائلاً في تصريحات نشرتها صحيفة الرياضية السعودية: "شعرنا أننا أقرب للفوز بالبطولة بعد تجاوز فريق السد القطري، كان نداً قوياً جداً، بعد ذلك اكتسبنا ثقة أكبر ونجحنا في معانقة الذهب".

وحول خسارة الدوري في الموسم الماضي، قال: "نحن كلاعبين، نتحمل الجزء الأكبر من فقدان الصدارة حينها، أعتقدنا أننا سنفوز بسهولة في مباريات عديدة، وهي التي صعبت مهمتنا، ولكننا الآن نفكر بما كسبناه في تجربتنا السابقة، ونضع نصب أعيننا الفوز في جميع المباريات، وتوسيع الفارق أكثر مع المنافس".