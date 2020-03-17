Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم الهلال يكشف حقيقة انتقاله للنصر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:40 ص
Advertisements
كاريلو
كاريلو
Advertisements

أكد البيروفي أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي، أنه لن يلعب في أي فريق داخل المملكة مستقبلا إلا للزعيم السعودي فقط.

 

قال كاريلو في تصريحات تليفزيونية أنه كان على دراية بما أشيع قبل أشهر حول أن النصر يعتزم التعاقد معه، لكنه أكد أن أي مفاوضات لم تجر، وكشف أنه كان قد أخبر وكيله بأنه في حال استمراره في السعودية، لن يمثل فريقاً آخر غير الهلال.

 

وأبدى اللاعب 28 عاماً انسجامه مع جماهير فريقه الحالي، مضيفاً: "مدرج الهلال منحني محبة كبيرة، لم أجد هذا الجانب بوضوح خلال تجربتي مع بنفيكا، وهذا أحد أهم أسباب تفضيلي تجربة الأزرق".

 

وتحدث كاريلو بشأن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا، قائلاً في تصريحات نشرتها صحيفة الرياضية السعودية: "شعرنا أننا أقرب للفوز بالبطولة بعد تجاوز فريق السد القطري، كان نداً قوياً جداً، بعد ذلك اكتسبنا ثقة أكبر ونجحنا في معانقة الذهب".

 

وحول خسارة الدوري في الموسم الماضي، قال: "نحن كلاعبين، نتحمل الجزء الأكبر من فقدان الصدارة حينها، أعتقدنا أننا سنفوز بسهولة في مباريات عديدة، وهي التي صعبت مهمتنا، ولكننا الآن نفكر بما كسبناه في تجربتنا السابقة، ونضع نصب أعيننا الفوز في جميع المباريات، وتوسيع الفارق أكثر مع المنافس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كاريلو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ أقل من ساعتين

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة تواجه زيدان في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "التموين" توجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status