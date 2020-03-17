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عاجل.. أمطار متفرقة وموجة من الطقس السيئ تضرب الإسماعيلية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:35 ص
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تعرضت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لأمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة، وطقس غير مستقر وانخفاض في درجة الحرارة، وزيادة سرعة الرياح، التي أثرت على حركة سير المشاة والسيارات على الطرق الصحراوية والزراعية.

كانت محافظة الإسماعيلية قد أعلنت استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية والأحياء، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبًا لسقوط أمطار.

كان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أكد على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتي استعدت تماما للتعامل مع الطقس السيئ، الذي تعرضت له البلاد.

وأكد المحافظ أنه سوف يتم التعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقرة، مشيرًا إلى جاهزية المحافظة بكافة أحيائها وإعداد وتجهيز نقاط للتمركز بكافة الشوارع ونشر المعدات وسيارات شفط المياه استعدادا للتعامل مع أي موقف طارئ.

وأضاف، أنه تم تمركز المعدات في جميع الشوارع مع التنبيه على أصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارجها، وكذلك رفع اللافتات الإعلانية، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات المحافظة سواء في مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتضامن الاجتماعي والمرور والمرافق والأحياء علي أعلى درجة من الاستعداد.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ووضعها في حالة تأهب قصوى، للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة، وسرعة التنسيق مع إدارة المرور، لتحديد الطرق والمحاور البديلة، في حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية، لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين. 

فيما أعلنت مديرية صحة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، تزامنا مع حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات رئيسية للاطمئنان على أداء العمل بها، وتوفير الدم ومشتقاته، وتوفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمستهلكات. 

وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية، بإشراف العميد "حمدي عبد النبي"، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور المحافظة، من الخدمات المرورية والرقابية على الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية نظرًا لسوء الأحوال الجوية على تلك الطرق. 

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بوابة الفجر الفجر الطقس السي الدرجة الأمطار الإسماعيلية احترازي

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