جامعة الملك خالد بالسعودية تعلن عن وظائف شاغرة لغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442 | اعرف الشروط الآن NOW





أعلنت جامعة الملك خالد، عن عددًا من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442هـ، وذلك بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة، وذلك فى عدد من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفقًا لعدد من الشروط.





شروط جامعة الملك خالد للالتحاق بوظائفها

و بحسب وكالة الأنباء السعودية، وضعت جامعة الملك خالد السعودية عددًا من الشروط للالتحاق بوظائفها، وهي كالتالي:-





- أن يكون المتقدم سعودى الجنسية.





- أن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.





- أن يكون تخصص الدكتوراه امتداد لتخصصى البكالوريوس والماجستير، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التى تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت.





- حصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة فى بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.





وأتاحت عمادة الموارد البشرية التقديم عبر موقع جامعة الملك خالد الإلكتروني اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22/6/1441هـ إلى نهاية يوم الخميس 26/6/1441هـ.





ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الوظائف وتفاصيلها الدخول على موقع جامعة الملك خالد الإلكتروني من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).



