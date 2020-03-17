متحدث العاصمة الإدارية: الوحدات السكنية لكل الشرائح و"مفيش حاجة ببلاش"

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة محاطة بشكبة طرق ضخمة، والتي بدورها تسهل الوصول إليها، مؤكدا أن هناك عبقرية في إختيار مكان المشروع.





وأشار "الحسيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن كل ما يثار بأن العاصمة الإدارية الجديدة مخصصة لفئة معينة من المصريين مجرد شائعات، حيث تستهدف مثل تلك الأقاويل إلى إثارة غضب المواطن ضد مشروع قومي تنفذه الدولة.





وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية خارج ميزانية الدولة، معقبا: "العاصمة مبتكلفش الدولة أي مليم"، معتبرا أن هذا في حد ذاته عبقرية حيث تم استخدام قطعة أرض بقيمة منخفضة وتحويلها لاستثمارية.





وتابع "الحسيني"، "مفيش حاجة ببلاش"، مؤكدا أن هناك تنوع في الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية من شقة حتى فيلا، مؤكدا أن العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال كل شرائح المجتمع.





وقد أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، الانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج من الأبراج العشرين الجاري تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو البرج (C03) بارتفاع ٨٠ مترا، ويتكون من (دورين بدروم - دور أرضي - ١٥ دورًا متكررًا)، بمساحة مباني إجمالية ٧٩ ألف م٢.





وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم أيضًا تركيب أول وحدة من وحدات الواجهات الألومنيوم والزجاج سابقة التصنيع، وهي تمثل الوحدة الأولى من حوالي ٤٠ ألف وحدة سيتم تصنيعها بالصين ليتم تركيبها بالأبراج.



