Advertisements
Advertisements
Advertisements

متحدث العاصمة الإدارية: الوحدات السكنية لكل الشرائح و"مفيش حاجة ببلاش"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة محاطة بشكبة طرق ضخمة، والتي بدورها تسهل الوصول إليها، مؤكدا أن هناك عبقرية في إختيار مكان المشروع.

وأشار "الحسيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن كل ما يثار بأن العاصمة الإدارية الجديدة مخصصة لفئة معينة من المصريين مجرد شائعات، حيث تستهدف مثل تلك الأقاويل إلى إثارة غضب المواطن ضد مشروع قومي تنفذه الدولة.

وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية خارج ميزانية الدولة، معقبا: "العاصمة مبتكلفش الدولة أي مليم"، معتبرا أن هذا في حد ذاته عبقرية حيث تم استخدام قطعة أرض بقيمة منخفضة وتحويلها لاستثمارية.

وتابع "الحسيني"، "مفيش حاجة ببلاش"، مؤكدا أن هناك تنوع في الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية من شقة حتى فيلا، مؤكدا أن العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال كل شرائح المجتمع.

وقد أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، الانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج من الأبراج العشرين الجاري تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو البرج (C03) بارتفاع ٨٠ مترا، ويتكون من (دورين بدروم - دور أرضي - ١٥ دورًا متكررًا)، بمساحة مباني إجمالية ٧٩ ألف م٢.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم أيضًا تركيب أول وحدة من وحدات الواجهات الألومنيوم والزجاج سابقة التصنيع، وهي تمثل الوحدة الأولى من حوالي ٤٠ ألف وحدة سيتم تصنيعها بالصين ليتم تركيبها بالأبراج.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإحدى الشركات الصينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شقق العاصمة الجديدة العاصمة الجديدة أخبار مصر

أخبار تهمك

"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "التموين" توجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

48 ساعة عمل متواصلة.. الإسكان: صب خرسانة البرج الإداري بالعاصمة الجديدة

الأول بالعاصمة الإدارية.. ما لا تعرفه عن البرج "C02"

وزير الإسكان يتفقد فيلات حى جاردن سيتى التى يتم تشطيبها بالعاصمة الإدارية الجديدة

"الإسكان" تتفاوض مع 8 بنوك صينية لتمويل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

توقيع اتفاقية مع 8 بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وزير الاسكان: جاري تنفيذ 20 برجاً متعددة الاستخدامات يتوسطها البرج الأيقوني أعلي برج بأفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

10:01 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status