برلماني: وزير الإعلام وجه صفعة قوية لصحيفة الجارديان

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والتقدير إلى وزير الإعلام أسامة هيكل على حسمه وشفافيته في إظهار جميع الحقائق أمام الرأي العام المصري والعالمي بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا داخل مصر، مؤكدا أنه وجه صفعة قوية لصحيفة الجارديان البريطانية متجاهلا أن يذكر اسمها.





وقال "مسعود"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وزير الإعلام كشف عن أن عدد المصابين في مصر وصلوا ما يقرب من ١٥٠ حالة منهم ٣ وفيات، وإن القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء هي من أجل الحفاظ على صحة المصريين والسائحين، مؤكدا أنه عندما تناول أكاذيب صحيفة الجارديان سخر منها ودون أن يذكر اسمها قائلا: "لو عندكم عناوين ١٩ ألف مصاب في مصر، أدونا أرقامهم وعناوينهم حتى نتخذ الإجراءات الوقائية"، وذلك ردًا حول ما نشرته هذه الصحيفة كذبا بأن أعداد المصابين من فيروس كورونا في مصر وصل لـ١٩ ألف مصاب.





وأشاد النائب، بتأكيد وزير الإعلام بأن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأن قرارات تعطيل الدراسة والطيران، هي من أجل الحفاظ على صحة المصريين والسائحين وأن البعض يحاول ترويج الشائعات الخاصة بالسلع التموينية، وذلك لنشر البلبلة بين المواطنين والدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي عدة شهور، كاشفا وأن هناك قرارا سوف يصدر لتوجيه المحافظين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتوافر السلع.





وطالب عضو مجلس النواب، من الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بقوت الشعب المصري باحتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة وعلى غير حقيقتها مستغلا الظروف الراهنة، مؤكدًا ضرورة أن يكون لمسئولي التموين وجهاز حماية المستهلك دورهم في الرقابة على الأسواق والأسعار ومحاكمة كل من يحاولون المساس بقوت الشعب المصري.





وكان قد استنكر الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، ما نشرته صحيفة "الجارديان"، من أكاذيب حول وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى الرقم 19 ألف، مشيرا إلى أن ما تم تناوله من أكاذيب عن أرقام غير حقيقة حول إصابات فيروس كورونا، بلا مصدر موثق يمكن الرجوع إليه، مضيفًا:"حرية الرأي والتعبير مكفولة ولكن احترام الدولة والعقول يجب أن يكون على رأس الأولويات".



