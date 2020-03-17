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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:36 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.23% خاسرا 99.33 نقطة ليصل إلى مستوى 4357.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.66% خاسراً 123.79 نقطة ليصل إلى مستوى 4539.65 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.27% خاسراً 51.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4008.24 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.12%، خاسرا 84.610 نقطة ليصل إلى مستوى 3898.82 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 72.1 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار كويتى عبر 4529 صفقة.

 
وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.10%، ثم الخدمات المالية بنسبة 1.76%، ثم قطاعى التأمين والنفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%.

 
وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.71%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 9.57%، فيما تصدر سهم "مجموعة جى اف اتش المالية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.96% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 13.85%، ثم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 10.30%.
 
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