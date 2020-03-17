تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات





بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.23% خاسرا 99.33 نقطة ليصل إلى مستوى 4357.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.66% خاسراً 123.79 نقطة ليصل إلى مستوى 4539.65 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.27% خاسراً 51.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4008.24 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.12%، خاسرا 84.610 نقطة ليصل إلى مستوى 3898.82 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 72.1 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار كويتى عبر 4529 صفقة.





وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.10%، ثم الخدمات المالية بنسبة 1.76%، ثم قطاعى التأمين والنفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%.





وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.71%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 9.57%، فيما تصدر سهم "مجموعة جى اف اتش المالية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.96% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 13.85%، ثم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 10.30%.