إيران تعلن إطلاق السراح المؤقت لـ85 ألف سجين

أعلنت السلطات في إيران، اليوم الثلاثاء، إطلاق السراح المؤقت لـ85 ألف سجين من بينهم سجناء سياسيون بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية في إيران، قد سجلت 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 853 حالة، كما سجلت 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وشهدت إيران، أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، كما أصيب به عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان هناك.