رئيس "الثروة السمكية": "مش لازم المواطن ياخد حاجة فريش"

قال الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية: إن السيول قد تكون مفيدة للثروة السمكية، حال سقوطها على مناطق ملوثة.





وأشار "السيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الأسماك، حيث يمثل الاستزراع السمكي نحو 80% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر، حيث يصل الإنتاج إلى 1،6 مليون طن من الأسماك.





وأضاف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن المسطحات المائية الطبيعية بمصر فقيرة، موضحا أنهم يهتمون يزيادة الأحواض السمكية، ويتعاونون مع الدول الأخرى في نقل الخبرة في هذا المجال.





وأكد أنه لا يوجد أي نقص في الأسماك بمصر، وكافة أنواع الأسماك متوفرة، معقبا: "لا نستورد أسماك من الخارج بكميات كبيرة".



