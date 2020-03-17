ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن إلى 33

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأوقفت السلطات الأردنية، إقامة صلاة الجماعة في المساجد والكنائس، ووقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة والشعائر الدينية وإغلاق الأماكن السياحية.

كما علقت الدراسة، اعتبارا من الأحد، ولمدة أسبوعين، وإغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية باستثناء الشحن ابتداء من الثلاثاء القادم، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

ووافق مجلس الوزراء الأردني، يوم الثلاثاء الماضي، على مجموعة قرارات للتعامل مع فيروس كورونا والحد من وصوله وانتشاره، من بينها إيقاف المعبر البحري مع مصر، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.