Advertisements
Advertisements
Advertisements

منها 20 وافدة من الخارج.. تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:59 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، 21 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19"، كلها تقريبا قادمة من الخارج، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13.

 

وأصدرت اللجنة الحكومية لشؤون الصحة الصينية، بيانًا قالت فيه إنه تم رصد 20 حالة جديدة وافدة من الخارج في الأراضي البرية للبلاد، بينها 9 في العاصمة بكين، فيما أصيب شخص واحد فقط داخل الصين، وذلك في مقاطعة هوبي، التي تعتبر مصدرا للوباء.

 

ورصدت اللجنة الصحية بالصين، 12 وفاة من أصل 13 سجلت في هوبي، بينما رصدت حالة واحدة في مقاطعة شنشي، وخرج 930 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الاثنين، فيما انخفض عدد المرضى الذين يعانون من حالة خطيرة بواقع 202 إلى 2830 شخصا.

 

ولفتت السلطات الصينية، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 80881 شخصا بنهاية يوم الاثنين، بمن فيهم 8976 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج و68679 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3226 شخصا توفوا بسبب المرض.

 

وأشارت البيانات الرسمية إلى تراجع كبير بوتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم، خاصة إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية، تفشيا متسارعا له.

 

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، أن الخطر الأكبر للبلاد فيما يخص هذا الفيروس تمثله الإصابات الوافدة من الخارج.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين اجمالي الاصابات 20 وافدة

أخبار تهمك

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ نصف ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-3-2020 بعد قرار خفض أسعار الفائدة

منذ ساعة

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هونج كونج تحظر دخول الزوار من مقاطعة هوبي الصينية

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

بلجيكا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

الصين تعلن شفاء 1153 شخصًا من فيروس كورونا

عاجل.. الصحة الإماراتية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 2029 حالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status