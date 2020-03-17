الأرصاد: شتاء 2020 كانت فترات البرودة به هي الأطول

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على قوة وعنف الظواهر الجوية، معقبة: "التغيرات المناخية أثرت على كل شيىء في حياتنا".





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المنخفض الجوي الذي تعرضت له البلاد الأسبوع الماضي قد حدث منذ 26 عام، مضيفة: "مش هنقعد كل المدة دي بعد كده حتى نتعرض لمثل تلك المنخفضات".





وكشفت أن شتاء 2020 لم يكن هو الأكثر برودة، ولكن فترات البرودة به هي الأكثر طولا، وأقصى درجة حرارة عظمى به كانت 13 درجة، بينما شتاء "2016-2017" كان هو الأكثر بردوة، حيث وصلت به درجة الحرارة العظمى إلى 8 درجات.





وقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.

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