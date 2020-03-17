نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

رد محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مقولة البعض بأنه "بديل عبد الله السعيد" في القلعة الحمراء.





وقال أفشة في تصريحات لقناة النهار عبر برنامج "نمبر وان"، إنه يرفض مقولة "عبدالله السعيد ملوش بديل"





وأضاف: "عبدالله السعيد لاعب كبير بالطبع ولكن كل لاعب له طريقته الخاصة"





وواصل: "دائما ما أتواصل مع عبدالله السعيد وهو لاعب مميز للغاية ولكن له طريقته وأنا ليا طريقتي".



