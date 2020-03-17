فيديو يظهر إحدى المتطوعات تتلقى اللقاح التجريبي لعلاج كورونا

أظهر فيديو نشرته وكالة أسوشيتيد برس، اليوم الثلاثاء، إحدى المتطوعات وهي تتلقى الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذا الوباء.

وبحسب الوكالة، تلقت المتطوعة جرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل مركز أبحاث في سياتل بولاية واشنطن.

وبعد تلقيها أول جرعة، قال المتطوعة: "أتمنى أن نتوصل للقاح فعّال سريع وأن نتمكن من إنقاذ الأرواح ليتمكن الجميع من العودة لحياتهم الطبيعية في أسرع وقت".

وقد أشارت الباحثة في مركز كيزر للأبحاث في ولاية واشنطن، ليزا جاكسون: "نحن فريق فيروس كورونا في الوقت الحالي، وما من شخص إلا ويريد أن يقوم بما بوسعه خلال فترة الطوارئ الحالية".

وذكرت الوكالة، أن 3 أشخاص ينتظرون دورهم حتى يشاركوا، ومن المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 45، وسيتلقون جرعتين اثنتين في الشهر الواحد.

وتعد هذه الخطوة العلمية هي الأولى من نوعها، وسيتراوح عمر المشاركين المتطوعين بين 18 و55، ويقول الباحثون إنهم لن يتعرضوا لأي أذى.

وأكد الباحثون، أن فيروس كورونا المستجد لن ينتقل إلى المشاركين في هذه التجارب، لأن الجرعة التي ستخضع للاختبار لا تضم أي أثر لـ(كوفيد 19).