سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-3-2020 بعد قرار خفض أسعار الفائدة





سعر الدولار اليوم





حافظ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-3- 2020، على استقراره في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في ظل توقعات بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خفض البنك المركزى أسعار الفائدة أمس بنسبة 3% وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.





تخفيض أسعار الفائدة

وأعلن البنك المركزى المصري أمس خفض اسعار الفائدة نحو 3% على الإيداع والاقراض وفي خطوة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وهى الخطوة التى اتخذتها غالبية البنوك المركزبة على مستوى العالم، حيث أعلن الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة غلى صفر% لنفس السبب.





ووصل عدد حالات الاصابة في مصر حتى لحظة كتابة التقرير إلى نحو 166 حالة و4 حالالت وفيات.







