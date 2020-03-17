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عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:50 ص
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كاف
كاف
هيثم موسى
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يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كأف" بشأن مصير بطولة أمم إفريقيا للمحليين، بعد تفشي فيروس كورونا.

وأصوت أوصت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي بتأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كان من المقرر أن تستضيف الكاميرون البطولة مطلع شهر أبريل المقبل.

وتوجهت لجنة طبية  إلى الكاميرون على مدار اليومين الماضيين، وقدمت تقريرا يفيد بخلو الكاميرون من الوباء.

وأكدت الللجنة الطبية على أن الأزمة لم تكن في خلو الكاميرون من الوباء، ولكن في خطورة سفر وفود 15 دولة إفريقية إلى هناك للمشاركة في البطولة.

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اليو الساحرة المستديرة

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