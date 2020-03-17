Advertisements
Advertisements
Advertisements

شديد البرودة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:39 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن يسود البلاد، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة.

ويسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف متر والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء في محافظات ومدن مصر:
- القاهرة 13 18
- شبين الكوم 12 18
- طنطا 12 18
- دمنهور 12 17
- الإسكندرية 14 17
- بلطيم 15 17
- مطروح 12 16
- السلوم 10 17
- سيوة 11 21
- بورسعيد 15 18
- دمياط 15 19
- الزقازيق 13 18
- الإسماعيلية 12 19
- السويس 13 20
- العريش 12 20
- رفح 11 19
- رأس سدر 15 20
- نخل 10 19
- نويبع 18 23
- طابا 16 22
- كاترين 08 14
- الطور 15 23
- شرم الشيخ 17 26
- الغردقة 18 27
- مرسى علم 17 26
- الفيوم 13 21
- بنى سويف 12 21
- المنيا 12 23
- أسيوط 13 24
- سوهاج 14 25
- قنا 15 28
- الأقصر 15 29
- أسوان 15 29
- أبوسمبل 15 30
- الوادى الجديد 15 29
- شلاتين 21 29
- أبو رماد 22 28
- حلايب 22 27
- رأس حدربة 23 27

حالة الطقس يوم الثلاثاء في الدول العربية:
- مكة المكرمة 19 33
- المدينة 15 31
- الرياض 20 32
- المنامة 20 26
- أبوظبى 22 32
- الدوحة 22 26
- الكويت 16 28
- دمشق 05 18
- بيروت 12 19
- عمان 04 16
- القدس 07 13
- غزة 13 19
- بغداد 16 27
- مسقط 20 26
- صنعاء 11 25
- الخرطوم 20 36
- طرابلس 14 20
- تونس 11 19
- الجزائر 11 17
- الرباط 06 16
- نواكشوط 17 29

حالة الطقس يوم الثلاثاء في الدول الأجنبية:
- أنقرة -06 05
- إسطنبول 01 09
- إسلام آباد 13 24
- نيودلهي 16 27
- جاكرتا 24 32
- بكين 04 18
- كوالالمبور 24 36
- طوكيو 05 13
- أثينا 04 13
- روما 06 19
- باريس 07 15
- مدريد 08 14
- برلين 04 15
- لندن 05 12
- مونتريال -08 01
- موسكو 01 05
- نيويورك 04 12
- واشنطن 06 15
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس يوم الثلاثاء الطقس الرصاد الجوية الارصاد جوية أخبار الطقس

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مجدي قفشة يكشف عن إقناعة لنجم بيراميدز بالانتقال للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 14 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ يوم

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25/1/2019 في مدن ومحافظات مصر

عاجل| مفاجآت بالجملة بشأن طقس اليوم الجمعة.. ودرجات الحرارة تصل لـ5

عاجل.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. وأمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس

عاجل| سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

استمرار سوء الأحوال الجوية بمحافظة بورسعيد (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status