وفاة أول مدرب متأثرًا بفيروس كورونا

توفي، أمس الاثنين، أول مدرب كرة قدم إسباني، متأثرًا بفيروس كورونا والذى ضرب العالم خلال الفترة الماضية مما جعل جميع التشاطات الرياضية تتوقف للحد من إنتشاره.



وتوفي المدرب الإسباني الشاب فرانشيسكو جارسيا، امس الإثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بعدما كان يعالج من مرض سرطان الدم.



وأعلن نادي أتلتيكو بورتادا ألتا من مدينة ملقا الإسبانية وفاة مدرب فريق الناشئين بالنادي فرانشيسكو جارسيا عن عمر ناهز 21 عاماً، متأثرًا بفيروس كورونا.



وعمل غارسيا لمدة أربعة أعوام في قطاعات الناشئين بنادي أتليتكو بورتادا ألتا قبل أن يصاب بسرطان الدم في سن التاسعة عشر.