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متحدث الوزراء يكشف ملابسات قرار تخفيض عدد موظفين الدولة (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:55 ص
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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مروة عبدالعزيز
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء والخاصة بتخفيض عدد موظفين الدولة الاثنين، هي جزء ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها الدولة، والتي تتضمن عدة سيناريوهات، كل سيناريو يتم تطبيقه في المرحلة المناسبة، وهذه القرارات استباقية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، الذي يعرض على شاشة قناة "dmc"، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن تعطيل الدراسة كان قرارًا استباقيًا، ثم قرار الموظفين اليوم هو قرارًا مكملًا، الهدف منه تخفيض عدد الموظفين في المؤسسات، وتقليل الكثافات، حيث يتواجد الحد الأدنى من العاملين، دون تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء، سيصدر خلال ساعات، توجيهات وإرشادات على المصالح الحكومية، تطبيقها من خلالها يجري عمل نظام مناوبات للعاملين، وسيتم تطبيق النظام الجديد فور ورود الإرشادات من رئيس الوزراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس تخفيض العاملين الموظفين احترازي

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