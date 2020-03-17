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نائب محافظة المنوفية: أنشأنا قناة تعليمية على "اليوتيوب" (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:10 ص
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نائب محافظ المنوفية
نائب محافظ المنوفية
مروة عبدالعزيز
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قال محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، إنه تم أخذ قرار بغلق جميع الأسواق، الأسبوعية التي يكون حجم التجمعات بها كبير، لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى، أنه تم غلق المقاهي ومنع التدخين "الشيشة" في الأماكن العامة، لأنه مصدر لانتشار العدوة، كما أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء قناة على موقع التواصل الاجتماعي"يوتيوب" خاصة بالمحافظة.

وأشار نائب محافظ المنوفية، إلى أنه سيتم التسجيل فيها من خلال مدرسين، للشهادة الإعدادية والثانوية وتنشر على صفحة المحافظة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
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يوتيوب مقاهى تخفيض العاملين احترازي أخبار

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