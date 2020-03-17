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5 مدربين أنقذهم فيروس كورونا من الإقالة؟

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:48 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أصاب فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد الشلل في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره. وتسبب هذا الفيروس في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. وعلى الرغم من الإحباط الذي أصاب عشاق كرة القدم بسبب توقف النشاط الرياضي إلا أنه هناك بعض الأشخاص سعداء لهذا التوقف أبرزهم المديرين الفنيين الذين فشلوا في تقديم موسم مميز مع أنديتهم. ويستعرض الفجر الرياضي أبرز خمس مديرين فنيين كانوا مهددين بالإقالة نهاية الموسم الحالي في التقرير الآتي ..

1 - جوسيب جوارديولا :

يقدم الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موسم شيئاً هذا الموسم، حيث أصبح لقب الدوري الإنجليزي بعيدًا عن السيتيزنز الذي يقترب من خطفه غريمه ليفربول.

2 - زين الدين زيدان :

كان يطمح جمهور ريال مدريد في عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى قيادة الفريق لمنصات البطولات والألقاب، ولكنه مازال يقدم آداء متواضعاً حتى الآن وفقد صدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

3 - دييجو سيميوني :

على الرغم من الإطاحة بليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلا أن أتلتيكو مدريد الذي يقوده الأرجنتيني دييجو سيموني لا يقدم مستوى جيد في بطولة الدوري الإسباني وابتعد عن المراكز الأربعة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

4 - ماوريسيو ساري :

أثار ساري المدير الفني ليوفنتوس استياء جماهير النادي بسبب مستواه المتواضع والسئ في أغلب مباريات الدوري الذي يحتل صدارته حتى الآن برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، هذا بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا التي خسر فيها في مباراة الذهاب على يد ليون الفرنسي بهدف نظيف قبل أن يتم إيقاف البطولة بسبب فيروس كورونا.

5 - كيكي سيتين :

على الرغم من تصدر برشلونة لجدول الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، إلا أن الإسباني كيكي سيتين المدير الفني للبلوجرانا يقدم آداء متواضعاً ومتذبذبا في البطولة المحلية مما أثار استياء جماهيره.

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