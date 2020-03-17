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تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:42 ص
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تعقيم عدة مناطق
تعقيم عدة مناطق
إسماعيل منطاوي
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وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء ومديريات الخدمات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، باستمرار عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية، التابعة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين. 

وفى هذا الإطار، طهرت هيئة النقل العام الأتوبيسات، وقامت الأحياء بتعقيم المباني التابعة لها، كما عقمت مديرية الشباب والرياضة مراكز الشباب وعقمت مديرية الأوقاف بتعقيم المساجد.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.
تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)
تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)
تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)
تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)
تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)
تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)
تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)
تطهير وتعقيم "أتوبيسات" النقل العام للحد من انتشار "كورونا" (صور)
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