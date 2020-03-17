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التموين تطمئن المصريين
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:02 ص
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أمنية فوزي
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قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية: إن مصر تمر بكوارث طبيعية، وتعيش في منطقة ملتهبة، بجانب أزمة فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالحصول على معلوماتهم من مصدر موثوق به.
وأكد أنه لا يوجد مصدر موثوق به حاليًا إلا الدولة، وأن الفترة الحالية أثبتت مصداقية الحكومة للمواطن.
وعن أزمة فيروس كورونا، قال "حسام الدين"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "نمر حاليًا بوقت مختلف واستثنائي في العالم كله".
وأكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها احتياطات تكفي لأن تتعرض مصر لأسوأ الظروف وتظل واقفة على قدميها.
ولفت إلى أن احتياطي السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، معلقًا: "عندنا حاجات تكفي إننا نقعد سنة قافلين على نفسنا من غير ما نحتاج حاجة".
ودعا المواطنين لعدم التزاحم لشراء السلع الغذائية؛ لعدم انتشارفيروس كورونا.
وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلما يحدث في بعض الدول.
ونوه بأن القرارات تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء،: "ربنا يحمي ويسلم مصر".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.
وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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