التموين تطمئن المصريين

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية: إن مصر تمر بكوارث طبيعية، وتعيش في منطقة ملتهبة، بجانب أزمة فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالحصول على معلوماتهم من مصدر موثوق به.

وأكد أنه لا يوجد مصدر موثوق به حاليًا إلا الدولة، وأن الفترة الحالية أثبتت مصداقية الحكومة للمواطن.

وعن أزمة فيروس كورونا، قال "حسام الدين"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "نمر حاليًا بوقت مختلف واستثنائي في العالم كله".

وأكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها احتياطات تكفي لأن تتعرض مصر لأسوأ الظروف وتظل واقفة على قدميها.





ولفت إلى أن احتياطي السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، معلقًا: "عندنا حاجات تكفي إننا نقعد سنة قافلين على نفسنا من غير ما نحتاج حاجة".





ودعا المواطنين لعدم التزاحم لشراء السلع الغذائية؛ لعدم انتشارفيروس كورونا.

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلما يحدث في بعض الدول.



