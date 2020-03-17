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أمين نقابة الأطباء يستغيث بالرئيس السيسي لزيادة بدل العدوى

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:48 ص
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إيهاب الطاهر
إيهاب الطاهر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن الفريق الطبي يقود حربًا شرسة ضد فيروس كورونا، لحماية الوطن من أخطار الأوبئة والأمراض والعدوى، خاصة خلال هذه الفترة بعد انتشار فيروس كورونا. 

وتابع "الطاهر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنه لا يوجد أي شيء يعوض الإنسان عن فقدان حياته أو أسرته التي قد تنتهي بها العدوى، ولكن الأطباء ينتظرون تقدير الدول لجهدهم، لافتَا إلى أنه يستغيب بالرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع بدل الأطباء.

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء: "حاجة تكشف إن بدل العدوى 19 جنيه، ولو وصل لـ2000 جنيه لن يعوض الأطباء عن إصابتهم بالأوبئة، ولكن يشعرهم بوجود تقديمهم ويزيد من شعورهم بالانتماء والأمان".

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إنهم رصدوا انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا، مشددًا على أن تعقب الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا هو العمود الفقري لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه "أدهانوم"، رسالة إلى الدول، قائلًا: "افحصوا كل حالة مشتبه بها، وإذا كانت النتيجة إيجابية قوموا بعزلهم، وابحثوا عن المخالطين بهم قبل يومين، وابحثوا عن المصابين".

وأكد أن النقطة الأساسية هي الفحص ثم الفحص ثم الفحص لهذا المرض الخطير، مشددًا على أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وناشد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الدول بأن يقوموا كل ما بوسعهم لنقل انتشار الوباء.

وأشار "أدهانوم"، إلى أن غسل الأيدي يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: "فيروس كورونا هو أخطر أزمة صحية نواجهها في حياتنا، والأيام المقبلة ستكون اختبارًا لنا جميعًا".

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن الدول الضعيفة صحيًا ستعاني من انتشار وباء كورونا، وأنه يجب أن يكون فيروس كورونا مسئولية الجميع.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد قال إن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي، وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.
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كورونا صحة عالمية الايدي الاوبئة اصابات الكورونا

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