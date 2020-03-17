عادل حمودة يكشف أسباب ابتعاد "مبارك" عن "هيكل"

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك عدة لقاءات متعددة بين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، مشيرا إلى أنه كان هناك رغبة بين الاثنين على التواصل في البداية.





وأوضح "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أنه كان هناك ندية بين "هيكل" و"مبارك" خاصة أن الكاتب الراحل عاصر "مبارك" عندما كان قائدًا للقوات الجوية، لافتًا إلى أن أسباب ابتعادهما تماما كان كتاب "خريف الغضب"، لأن "مبارك" شعر أن "هيكل" لم يكن منصفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وجرح مشاعر المصريين في فكرة العلاقات الأسرية.





وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر إلى أنه تم دعوة محمد حسنين هيكل في معرض الكتاب، ووجه انتقادات للدولة وبالتالي حرم من العودة للتجمعات العامة إضافة إلى ذلك أن في أزمة القانون 93 والذي عرف بقانون "اغتيال الصحافة"، هيكل أرسل رسالة للأمم المتحدة وصف فيها السلطة بأنها شاخت في مقاعدها.