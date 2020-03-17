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رد قوي لوزير الإعلام على ادعاءات إصابة 19 ألف مصري بكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:17 ص
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وزير الإعلام
وزير الإعلام
داليا الحسين
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نفى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام ما نشرته وسائل الإعلام الغربية عن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر إلى 19 ألف حالة، مؤكدا أن ما يذكر كذب وإفتراء.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 150 حالة حتى الآن، وأن الدولة تهتم بالحفاظ على صحة المواطنين المصريين.

ونوه بأن صحيفة الجاردين معروف تمويلها واتجاهها الكاره لمصر، وأن هناك تطابق بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بشأن عدد المصابين بكورونا.

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول.

ونوه بان القرارات تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر، تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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